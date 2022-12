Wegdromen: 6x stille zoutvlaktes

Badwater Basin - Death Valley

Op het laagste punt van Noord-Amerika, ruim 85 meter onder de zeespiegel, ligt Badwater Basin (foto boven). Dit is een grote zoutvlakte in de Amerikaanse Death Valley. Deze bloedhete plak zout is het restant van wat ooit een binnenzee was. Zoutvlaktes ontstaan namelijk waar meren in damp opgaan: het water verdwijnt, maar de mineralen en zouten blijven over.

Bonneville Salt flats - Nevada

We blijven even in Amerika, voor de zoutste racebaan ter wereld: de Bonneville-zoutvlakte in Nevada. Het voormalige Lake Bonneville heeft een zoutlaag van soms bijna 2 meter dik achtergelaten en leent zich uitstekend als werkterrein voor snelheidsduivels. Het snelheidsrecord is al jaren in handen van de Amerikaan Gary Gabelich, die de 1000 kilometer per uur aantikte tijdens de jaarlijkse races op de zoutvlakte.

Aigues Mortes - Frankrijk

Ton sur ton: flora en fauna hebben dat goed begrepen nabij de zoutvlakten van Le Salin D’Aigues-Mortes in Frankrijk. Bij de ruim 8000 hectare zoutvelden bevinden zich roze zoutmeren, die worden ’gedecoreerd’ met roze flamingo’s - alsof ze het erom doen. Op de zoutvlakten in de Camargues wordt fleur de sel gewonnen. De roze kleur komt door de aanwezigheid van een roze micro-alg: de Dunaliella salina.

Ⓒ Getty Images/EyeEm

Black Rock Desert - Nevada

Bijna apocalyptisch is deze zoutvlakte in de Black Rock Desert. Het gebied is voor het grootste deel van het jaar kurkdroog en heet, en op de achtergrond verrijzen de grote zwarte rotsen van de Black Rock Desert. De vlakte is het overblijfsel van het Pleistocene Lake Lahontan, dat zo’n 15.000 jaar geleden nog vol leven zat in de Amerikaanse woestijn.

Ⓒ Getty Images

Atacama Salt flats - Chili

De kurkdroge Atacama-woestijn is een magisch landschap in Chili. Het regent hier nooit, en hoewel dat natuurlijk voor een dode bedoening zorgt, is het hier door de variatie in het gebied één van de meest levendige plekken om je ogen de kost te geven. Er zijn bijzondere valleien, warmwaterbronnen, geisers, en ook een gigantische zoutvlakte: de Atacama Salt flats, overblijfsel van een meer dat hier miljoenen jaren geleden nog lag.

Ⓒ Getty Images

Makgadikgadi pans - Botswana

In het noordwesten van Botswana liggen de zoutvlaktes van Makgadikgadi. Het meer dat hier duizenden jaren geleden lag had een oppervlakte zo groot als Zwitserland. Op dit moment kun je er een dikke zoutkorste bewandelen en bijzondere vegetatie bekijken aan de randen van de vlakte. Je vindt er baobabs, acacia’s en verschillende grassoorten.