Kookboek getest: eenvoudige en smakelijke bakrecepten van Nadiya Hussain (inclusief recept)

De liefde van de man gaat door de maag. Zo ondervindt de populaire Britse tv-kok Nadiya Hussain (bij ons te zien op Netflix) het toch. Ze draagt haar nieuwste boek op aan haar man Abdal met de mededeling: “Want als jij geen taart zou eten, voor wie zou ik hem dan bakken?”

Hij moedigde haar aan om te bakken én hij at het nog op ook. Nadiya heeft het over eerste liefdes: van de eerste fiets, het eerste huisdier, haar kinderen, tot bakken. Hoe haar oven aanvankelijk dienstdeed als extra opbergkast tot het moment dat hij zowat dagelijks in gebruik is.

Die liefde voor het bakken deelt ze enthousiast met elk gerecht en dat werkt aanstekelijk. Bakken neemt ze heel ruim, er zit ook een rits recepten in waar geen oven aan te pas komt. Klassieke zoete cakes en taarten wisselt ze af met koekjes en hartige gerechten. ’

Netjes onderverdeeld en overzichtelijk, zoals wij het graag lezen en doorbladeren. Het brengt een mens op ideeën. En dat is wat ze wil bereiken: enthousiasme opwekken bij elke amateur-bakker.

Omdat wij in dit huis doordeweeks eerder grijpen naar het hartige dan het zoete, gingen we aan de slag met de spanakopita met saag paneer. Geïnspireerd op de Indiase keuken met de paneer, een kaas om te grillen of te bakken die je helaas niet random in de supermarkt vindt. Maar niet getreurd, wij vonden een perfect alternatief in halloumi.

De bereiding is eenvoudig en duidelijk. Spinazie overgieten met kokend water om te laten slinken, de kruiden zachtjes grillen om de smaken tot hun recht te laten komen, kaas, ui en look toevoegen en tenslotte de spinazie eronder vermengen.

Dit kan je perfect op voorhand maken want na afkoelen en mengen met ricotta en een opgeklopt ei, kan het gerust blijven staan tot je later op de dag het filodeeg invet en er een mandje mee maakt waar de vulling in hoort. Wij hebben de verse koriander, wegens niet zo’n fan van, vervangen door korianderzaad en het mag gezegd: een voltreffer.

Wij weten al wat vrienden bij een volgend etentje op hun bord zullen krijgen. Op basis van dit gerecht: vijf sterren.

Nu de rest nog uitproberen. Wees maar zeker dat dit, met veel liefde, zal gebeuren.

Recept: Spanakopita met saag paneer

Nodig (voor 4 personen)

Voorbereiding 30 minuten

Baktijd 50 minuten

Voor de vulling

750 g spinazie

60 g ghee/geklaarde boter, of gewone boter, plus extra om in te vetten

14 tl chilivlokken, afhankelijk van hoe pikant je ze wilt

1,5 el komijnzaad

225 g paneer (kaas), geraspt

6 tenen knoflook, geperst

2 kleine uien, in kleine blokjes

1,5 tl zout

100 g ricotta

1 middelgroot ei, licht geklopt

Een handvol koriander, gehakt

Een handvol bieslook, gehakt

Voor het deeg

270 g filodeeg, zo nodig ontdooid

100 g ghee/ geklaarde boter/ boter, gesmolten, om te kwasten

2 el sesamzaad

Bereiding

Maak om te beginnen de vulling. Doe de spinazie in een grote kom, giet er kokend water op en dompel de blaadjes onder met een lepel.

Laat ze 5 minuten slinken. Laat ze uitlekken, spoel ze onder de koude kraan en knijp er zo veel mogelijk water uit wanneer ze koud genoeg zijn. Hak de plukken spinazie fijn en zet ze even apart.

Verhit nu de ghee in een koekenpan met antiaanbaklaag, doe de chilivlokken en komijnzaadjes erbij en warm ze rustig op, tot de zaadjes beginnen te ploppen.

Doe de paneer erbij en bak hem 5 minuten, tot hij goudbruin begint te worden. Doe de knoflook en uitjes erbij en bak ze 5 minuten, tot de uitjes zacht zijn.

Voeg het zout en de spinazie toe en wacht tot het vocht verdampt is. Haal de pan van het vuur en laat het mengsel volledig afkoelen. Roer zodra dat zover is de ricotta, het ei, de koriander en bieslook erdoor en zet opzij.

Verhit de oven tot 190 °C (heteluchtoven 170/gasovenstand 5) en vet een vierkant bakblik van 20 cm in.

Kwast een vel filodeeg in met ghee en leg het, met aan twee kanten overhangende randen, in het midden van het ingevette blik.

Kwast een tweede vel deeg in met ghee en leg het, deze keer met overhangende randen aan de andere kanten, op het eerste vel.

Herhaal dit met een derde en een vierde vel, maar leg die er diagonaal, kruislings op.

Je hebt nu een blik met overhang dat rondom bekleed is met deeg. Vet de drie resterende vellen filo in met ghee en leg ze even apart, terwijl je het gekookte mengsel in het blik schept en gladstrijkt.

Vouw de overhangende deegranden over de vulling heen en kreukel ze een beetje in elkaar. Neem nu de ingevette vellen deeg, verkreukel ze een beetje en dek de vulling er volledig mee af. Strooi het sesamzaad erover.

Zet de spanakopita in de oven en bak hem 30-35 minuten, tot de vulling heet en het deeg goudbruin en krokant is.

Laat voor het serveren 15 minuten staan.