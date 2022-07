Veilig op vakantie: dit zijn de meest vreedzame landen ter wereld

Het Australische Instituut voor Economie en Vrede (IEP) heeft weer een rangschikking gemaakt van de meest vreedzame landen ter wereld door van 163 landen verschillende gegevens te analyseren. Daarbij is er onder meer gekeken naar de politieke stabiliteit van het desbetreffende land, de relaties met buurlanden, het aantal vluchtelingen die er uit dat land afkomstig zijn, kernwapens, de militaire uitgaven en het aantal opsluitingen.

Uit de geanalyseerde gegevens concludeert het instituut dat IJsland het meest vreedzame land ter wereld is. En dat is bijzonder goed nieuws voor de IJslanders, want hun land staat al sinds 2008 op nummer 1. Het IEP stelt dat er in IJsland (bijna) geen sprake is van gewelddadige demonstraties en criminaliteit en daarom dus de ideale plek voor een rustige vakantie.

Nieuw-Zeeland staat op de tweede plaats. Ierland , Denemarken en Oostenrijk maken de top vijf compleet. Ons land doet het helemaal niet zo slecht; wij staan op plek 21 in de ranglijst.

Dit is de top tien van veiligste landen ter wereld, volgens de 2022 Global Peace Index.

IJsland Nieuw-Zeeland Ierland Denemarken Oostenrijk Portugal Slovenië Tsjechische Republiek Singapore Japan

Overigens is het helaas wel zo dat de wereld volgens de Global Peace Index het agelopen jaar met 0,3% minder vreedzaam geworden.