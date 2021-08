Onderzoek: op deze manier beïnvloedde corona onze zomervakantie

Iets meer dan de helft van de respondenten is de afgelopen tijd naar het buitenland geweest of gaat nog, zo blijkt uit onderzoek dat reisorganisatie Bebsy deed onder 1850 respondenten. Bijna een kwart is nog plannen aan het maken. Van de mensen die niet naar het buitenland gaan, heeft een ruime 53% besloten in eigen land op vakantie te gaan

Vooral reizigers in de leeftijd ouder dan 56 vier(d)en dit jaar graag vakantie in eigen land; bijna 65% van hen is al geweest of gaat nog. Slechts 7% van alle respondenten gaat helemaal niet op reis of vakantie, ook niet in eigen land. Er zijn ook mensen die hun vakantie in binnen- of buitenland al hadden geboekt maar deze in het water zagen vallen vanwege de pandemie (11%).

Mensen die naar het buitenland reizen in 2021 kiezen dan vooral voor bestemmingen die als ‘veilig’ te boek staan. Bijvoorbeeld vanwege de kleurcodering of besmettingscijfers. Dat is voor bijna 45% de doorslaggevende factor om voor een bestemming te kiezen. Alleen bij de niet-gevaccineerden zijn zonzekerheid en een goede deal belangrijker dan de besmettingscijfers of ‘kleur’ van een land. Bovendien kiezen zij vaker dan anderen voor een bestemming waar weinig maatregelen gelden.

Zorgen

Al die regels, restricties en nieuwigheden zorgden bij de een wel, en bij de ander niet voor spanning, zo blijkt verder: nog geen kwart van de ondervraagden zegt totaal niet nerveus te zijn geweest. Iets minder dan 38% zegt zeer of enigszins nerveus te zijn en een ongeveer even groot aandeel zegt hier nauwelijks last van te hebben, maar dus niet geheel zorgenvrij te zijn.

Vooral jongeren tot 25 jaar vinden het spannend: maar liefst 64% van hen geeft aan enigszins of heel erg nerveus te zijn voor vertrek. Bij de leeftijd 56 en hoger is dat percentage gehalveerd.

Eenmaal op de plaats van bestemming houden de reizigers zich bijna allemaal (89%) aan de maatregelen die gelden op de plaats van bestemming. Bij jongeren tot 25 jaar en niet-gevaccineerden liggen die percentages met respectievelijk 74% en 52% iets lager.

Eenmaal thuis is het een ander verhaal: op de vraag welke maatregelen er na thuiskomst werden getroffen staat het antwoord ‘geen’ met ruim 36% bovenaan. Een iets kleiner percentage heeft extra gelet op klachten, maar slechts een kwart van alle respondenten heeft afstand gehouden van mensen.