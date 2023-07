Frank (51) heeft zijn eigen Sprookjesbos in de achtertuin

Ik ben opgegroeid in Vlijmen...

„Op zo’n twintig kilometer van de Efteling. Toch gingen we er maar één keer per jaar heen. Mijn ouders zijn op mijn elfde gescheiden en dat tripje naar de Efteling was de enige keer in het jaar dat we met z’n allen samen waren. Mijn liefde voor het park en met name sprookjes zal daar ongetwijfeld mee samenhangen. Nog voordat ik met mijn projecten in de tuin begon, verzamelde ik antieke eerste edities van sprookjesboeken. De geur van het papier, de energie van kinderen die naar de verteller hebben geluisterd... prachtig!”

Het idee voor de bouwwerken in mijn tuin...

„Is ontstaan nadat ik voor het eerst met mijn vrouw meeging naar haar ouders in Frankrijk. Daar stuitte ik op een stapel bouwmateriaal van honderden jaren oud. Mijn schoonouders hadden een ruïne uit circa 1757 gerenoveerd en dat was ervan overgebleven. De zomer erop nam ik een grote aanhangwagen mee en heb ik alles meegenomen naar Nederland. Een vriend die in de bouw werkt, vertelde hoe diep de fundering moest zijn en wat de verhouding van cement was. Daarna ben ik maar gewoon begonnen. Gelukkig heb ik twee rechterhanden.”

Gaandeweg...

„Kwam er steeds meer bij. Zo staat er een Efteling paddenstoel met muziek, de molen die vroeger bij de traptreintjes stond en die zijn eerste verflaag van Anton Pieck zelf heeft gekregen en een houten hek met twee heksen erop, zoals die bij de ingang van het Sprookjesbos. Het huisje waarmee het ooit begon, is nog niet af. Ik ben er nog niet over uit wat er met de binnenkant moet gebeuren. Ik speelde met de gedachte om er een sauna van te maken, maar ik denk dat het uiteindelijk toch een kabouterhuisje wordt.”

Op het YouTube-kanaal De Sprookjeskist...

„Lees ik sprookjes van Grimm voor. Mijn persoonlijke favorieten zijn Repelsteeltje van de gebroeders Grimm en De eendagsvlieg en De engel van Hans Christian Andersen. Bij de laatste schiet ik elke keer weer vol. Over een kindje dat overlijdt, heel aangrijpend. Tegenwoordig moeten sprookjes leuk zijn en vooral goed aflopen, maar daar ben ik het niet mee eens. In het echte leven is ook niet alles happy ever after en als je weet dat het ook niet goed kan komen, is de vertelling veel spannender.”

Mijn vrouw vindt het allemaal wel prima...

„Wat ik in de achtertuin doe, maar is geen superfan. Mijn zoon van 13 heb ik elke dag sprookjes voorgelezen totdat hij vorig jaar zei: ’Nou hoeft het niet meer, hoor.’ Sprookjes en de Efteling zijn echt mijn ding. Ik mag dan 51 zijn, in mijn hart ben ik 12 gebleven. Diep vanbinnen zijn we allemaal nog kinderen, denk ik. De maatschappij laat ons alleen denken dat we volwassen zijn.”