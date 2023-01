Dit mag nooit weg: kaststel van eerste centen

Je eerste echte salaris of anderszins verdiende geld: menigeen zal het zich nog herinneren. Vaak werd er iets bijzonders van gekocht. De 20-jarige Trees Burgers kocht dit Makkum kaststel. Ze werkte toen, we hebben het over kort na de Tweede Wereldoorlog, net een maand bij haar vader in de zaak als secretaresse.

„Haar vader, mijn opa, had een verwarmingsbedrijf in Eindhoven”, vertelt dochter Marita Dirks. „Ze was erg trots op dit kaststel. Ik weet niet hoeveel zij ervoor heeft betaald en ook niet hoeveel ze destijds verdiende. Helaas kan ik het ook niet meer navragen, want ze is in 1986 overleden.”

Moeder Trees trouwde in 1955 en kreeg naast dochter Marita ook een zoon. Het gezin woonde toen in Beek waar het kaststel een vaste plaats in haar antieke kast had. „Ze was sowieso gek op Makkum-spulletjes.”

Die waren afkomstig van Tichelaar uit Makkum. Eind negentiende eeuw was het bedrijf zich gaan specialiseren in sieraardewerk, vervaardigd volgens eeuwenoude werkwijze. Klei wordt na een eerste keer bakken bedekt met een witte, dekkende tinglazuur, de majolica-techniek. Nadat de schilders hun decoratie hebben aangebracht, wordt het aardewerk een tweede keer gebakken.

Het bedrijf kreeg in 1960, ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan, het predicaat ’koninklijk’.

Het kleurige kaststel pronkt al jarenlang in de kast van Marita.

