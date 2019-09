Recept van de dag: toch groene tomaten

Al die groene tomaten weggooien? Echt niet. Lekker frisse chutney van maken. Heerlijk bij bijvoorbeeld gebakken aardappels.

Nodig voor een kilo onrijpe tomaten:

• 1 kilo onrijpe tomaten

• 2 sjalotten gesnipperd

• 1 stengel bleekselderij, heel klein gesneden

• 1 rode peper, fijngesneden

• ½ theel komijnpoeder

• ½ theel zwarte peper

• 1 eetl gedroogde dille

• 150 gr suiker

• 1 eetl mosterd

• 3 kruidnagels

• 200 ml witte wijnazijn

• 1 eetl zout

Bereiden:

Snij de tomaten door. Snipper de sjalot, snij de bleekselderij in kleine blokjes. Meng samen met de fijngesneden rode peper. Strooi er wat zout over en laat een half uurtje staan. Giet het vrijgekomen vocht af. Doe samen met de andere ingrediënten in de pan en laat een half uur pruttelen. Dan allemaal in schone potjes. Deksels erop, en drie weken laten staan. Dan is het geweldig.

Oh en dan nog wat, het werkt echt. Mijn vrouw heeft een deel van de tomaten van de week al geplukt, en naast de bananen op een schaal gelegd. Nog beter gaat het wanneer je die schaal kan afsluiten. Over nacht kregen ze kleur en na twee dagen waren ze rood. Onrijpe tomaten zonder te koken moet je overigens niet eten, er zit een stofje in waar je echt niet beter van wordt.