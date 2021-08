’Samen tegen overvloed aan regen’

Herfst

’De Elizabethvloeden in de Middeleeuwen of de Allerheiligenvloed in de zestiende eeuw waren het gevolg van extreme weersomstandigheden die normaal zijn in de herfst,”, legt hij uit. „Omdat er geen of te zwakke dijken waren, kon het door storm opgestuwde zeewater zo het land in stromen.”

De Elizabethvloed van 142, geschilderd door Arnold Houbraken. Ⓒ FOTO Wikipedia

Ook de Watersnood van 1953 was volgens hem nog niet het gevolg van de opwarming van de aarde. De klimaatexpert legt uit dat dat proces zich pas begon te manifesteren vanaf circa 1980. Luchtvervuiling met broeikasgas als CO2, veroorzaakt door groeiende welvaart, was hieraan debet.

Steenkool

„Het kwam in een stroomversnelling omdat ook China zich begon te ontwikkelen als industriële grootmacht”, stelt Peter Siegmund. „Dat bracht ernstige toename van de CO2-uitstoot met zich mee als gevolg van de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool. Sindsdien is het klimaat wereldwijd met 1,35 graad gestegen.”

Hoogovens staat oner zware druk om minder broeikasgassen uit te stoten. Ⓒ FOTO Martin Mooij

Wat voor invloed hebben broeikasgassen daar dan op? „Broeikasgassen zitten in de atmosfeer oftewel dampkring, die als een soort beschermlaag om onze planeet zit”, legt hij uit. „Zij nemen de warmtestraling die de aarde uitzendt op en geven die weer terug aan het aardoppervlak. Zo zorgen ze ervoor dat de warmte niet kan ontsnappen in de ruimte. Daardoor heerst er op de aarde over het algemeen een aangename, gemiddelde temperatuur van 15 graden. Maar doordat we zelf ook broeikasgassen zijn gaan uitstoten, komen er steeds meer gassen in de atmosfeer en houdt die steeds meer warmte vast. Omdat die niet weg kan, stijgt de temperatuur op aarde.”

"’Juist meer CO2 door biomassa’"

En hoe uit zich dat dan in meer overstromingen? „In warme lucht zit meer vocht dan in koude”, antwoordt dr. Siegmund. „En dat komt af en toe in de vorm van regen naar beneden. Dus hoe warmer, des te meer vocht en des te meer regen. En dat leidt tot vollere rivieren die vaker uit hun oever treden.”

Orkanen

Die rivieren raken nóg voller door het water van de gletsjers die smelten als gevolg van de temperatuurstijging. Ook de zeespiegel stijgt mede hierdoor. De zeeën en oceanen warmen bovendien op. Hierdoor worden stormen en orkanen, waarvoor warm zeewater de ideale brandstof is, heftiger en kunnen langer boven land blijven spoken.

Ook de Arkenswaard bij Nederhemert in de Betuwe liep vorige maand onder. Ⓒ FOTO VidPhoto

Volgens de natuurkundige moet de wereld daarom met vereende krachten paal en perk stellen aan de uitstoot van broeikasgassen. Het ’groene’ EU-plan voorziet daarin. Emissies verminderen door elektriciteitscentrales in plaats van op kolen en gas voortaan op biomassa te stoken, vindt hij echter contraproductief: „Bomen verbranden, leidt juist tot méér broeikasgas.”