Review: Need for Speed Heat

Wat is het?

Tot ongeveer vijftien jaar geleden was Need for Speed niet weg te denken uit het gamelandschap. De serie was een begrip, met name tijdens de dagen van Underground en Underground 2. De games speelden slim in op de populariteit van televisieprogramma’s als Pimp My Ride en natuurlijk de razendpopulaire Fast & Furious-films. Na die gouden periode kelderde de populariteit en het succes van de Need for Speed-franchise alleen snel.

Het is de reden voor uitgever Electronic Arts om op de reset-knop te drukken. Met Need for Speed Heat moet de franchise weer terugkeren naar de gloriedagen van weleer, met vrijwel dezelfde ingrediënten. De focus moet weer gelegd worden op het aanpassen van je eigen auto’s, het rondscheuren in illegale straatraces en natuurlijk wegblijven uit de lange arm van de wet.

In tegenstelling tot veel andere racegames vertelt Need for Speed Heat ook daadwerkelijk een verhaal. Het politiedepartement van Palm City, een fictieve versie van Miami, is helemaal klaar met illegale straatraces en besluit om een eigen task force op te richten tegen de razendsnelle criminelen. Precies op het moment dat de politie de overhand krijgt, arriveert de speler in de stad om een naam voor zichzelf te maken.

Is het wat?

Een belangrijk element in Need for Speed Heat is de delicate balans tussen legale en illegale races, geportretteerd door een dag- en nachtsysteem. Overdag kan je deelnemen aan races over gebouwde parcours en doe je mee voor het geld, terwijl ‘s nacht de publieke wegen worden gebruikt en je moet zorgen om je reputatie omhoog te krikken. Des de hoger je reputatie, des de hoger het geldbedrag dat je overdag ontvangt en waarmee je je auto weer tot in de details kan afstellen. Tijdens de nachtelijke uurtjes moet je alleen wel oppassen voor de politie, die ongenadig hard zal ingrijpen.

Met name tijdens momenten dat rood-blauwe lampen achter je schijnen, laat Need for Speed Heat haar ware kracht zien. Het racen met de verschillende auto’s voelt heerlijk aan en wanneer je niet alleen de concurrentie voor moet blijven maar ook de politie, dan zal de adrenaline door je lijf razen. Het is alleen jammer dat het schadesysteem zeer inconsequent hierin meewerkt. Soms zul je naast de geasfalteerde wegen komen en rijd je met kinderlijk gemak door lantaarnpalen en stenen muurtjes, terwijl een willekeurig bankje je plotseling tot stoppen brengt.

Ook het verhaal dat geïntroduceerd wordt is niet om over naar huis te schrijven, met een niet bijster interessant plot en karakters die zo tweedimensionaal zijn als een kartonnen bord. De gameplay van Need for Speed Heat komt dan ook voornamelijk neer op het rijden in een open wereld waarin vrij weinig te beleven valt, behalve de races. Wanneer de lichten op groen gaan begint de lol en die komt helaas alweer ten einde wanneer je over de eindstreep racet.

Plus- en minpunten

+ Racen voelt heerlijk aan

+ Auto’s tunen tot in de details

+ Heerlijke politieachtervolgingen

- Oppervlakkig en saai verhaal

- Tweedimensionale karakters

- Inconsequent schadesysteem

- Valt weinig te beleven in de open wereld

Conclusie

Need for Speed Heat had voor de franchise de terugkeer naar succes moeten zijn. Electronic Arts heeft goed gekeken naar de succesvolste games in de serie en daar put de nieuwste game dan ook voornamelijk de kracht uit. Het racen voelt heerlijk snel aan, je kan je auto helemaal naar smaak aanpassen en wanneer de politie opduikt wordt het pas echt leuk. Helaas wordt het plezier in de weg gezeten door een saai en overbodig verhaal, een schadesysteem waar geen enkele logica in zit en een open wereld waar je praktisch gezien alleen kan rijden naar races. Hopelijk biedt dit decennium meer succes voor de serie.

Geschreven in samenwerking met XGN.nl