Interieurtrends: dit is dé kleur van 2023

Krachtig en warm

Een tapijt of vloerkleed in een rood-paarse kleur verhoogt de warme sfeer in huis. Met de tapijtcollectie Chinchilla versterk je het nonchalante en behaaglijke gevoel door de hoogpolige ‘shaggy’ structuur. Dit nieuwe kleurenpalet voor het interieur was in de jaren 60 en 70 al razend populair en ook het hoogpolige tapijt was een must in ieders huis. Het zorgt voor meer sfeer, meer comfort en gezelligheid in huis.

Kleurknaller

Ⓒ beker kleur van het jaar 2023 en vaas Gubbio van Kwantum

Pantone heeft Viva Magenta 18-1750 uitgeroepen tot de kleur van het jaar 2023; een dappere en uitbundige kleur die staat voor optimisme, humor, een tikje brutaliteit en zelfexpressie. Geef je interieur een rebelse draai met de Pantone Mug in de juiste kleur.

Voor op bed

Ⓒ textielcollectie Allegoria FW 22/23 van Society Limonta

De Italianen lopen voorruit op de trends en de bedtextiel-collectie van Society Limonta speelt met het rood-paarse kleurenpalet op een tijdloze en chique manier in op de trends. Niet te fel maar iets vergijsd; dit de nieuwe look voor in de slaapkamer.

Mix met natuurlijke materialen

Ⓒ bamboe spiegel Marron van kwantum en Hovia behang Viva Magenta

Dit nieuwe Viva Magenta-behang van Hovia is geïnspireerd op de kleur van het jaar en geeft de wand een energieke uitstraling. De sfeer krijgt iets tropisch en dat versterk je weer door te combineren met natuurlijke materialen zoals deze wandspiegel Marron van Kwantum gemaakt van bamboe.

Chic

Ⓒ kussen & gordijnen in Viva Magenta

De meeste interieurs zijn licht en naturel van kleur met zachte grijs- en zandtinten in de basis. Fleur de boel een beetje op en ga voor een rood-paarse accentkleur. Met een sierkussen en een gordijn in een iets lichtere toon krijg je meteen meer warmte en persoonlijkheid in het interieur.

Nooit saai

Ⓒ muurverf Leather 191 van Little Greene en poef Jackie van Palais

De verfkleur Leather 191 van Little Green is onze favoriete wanddecoratie voor een gedurfd interieur in 2023. Door de schouw of één wand te verven in deze kleur krijg je een interieur met veel vrolijkheid en kracht. Zelfs in een klassieke sfeer met ornamenten en traditionele vormen is de kleur Leather 191 een verademing voor de sfeer.

Allure

Ⓒ vloerbedekking Desso Ex & Nature en behang Elitis Talamone Canzoni Lontane

Wist je dat paars in huis de stabiliteit van blauw combineert met de energie van rood? Deze trendkleur wordt van oudsher geassocieerd met royalty’s. Decoreer je huis in verschillende tonen rood-paars en maak zo de link naar interieur met allure.

De tapijtcollectie Desso&Ex van Tarkett heeft een verweerd, organisch dessin wat een stoere en moderne look geeft aan het interieur en mooi combineert met beton, hout en metaal.