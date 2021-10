Zonnepanelen, warmtepomp, dubbelglas: zo hebben lezers hun woning verduurzaamd

Mooi om te lezen dat veel van onze lezers zo groen mogelijk willen wonen.

Terry en Yvonne Zwaan laten weten dat zij de kruipruimte en zolder van hun tussenwoning uit de jaren 80 hebben laten isoleren. Ook hebben ze onder meer nieuwe kozijnen en deuren geplaatst met hoogrendementsglas en een warmtepomp. „In de toekomst willen we nog zonnepanelen op het schuurdak.”

Marja en Joop Mulder hebben zonnepanelen, een hybride cv-ketel en HR-glas. „Dankzij de opbrengst van de zonnepanelen kregen wij dit jaar 600 euro retour. We hebben onlangs ook ons huis opnieuw laten taxeren en dat is nu meer waard.”

Ruud Makelaar wíl wel duurzamer wonen, maar stelt dat het hem onmogelijk wordt gemaakt. „Ik wil zonnepanelen op mijn huurwoning in de vrije sector laten plaatsen, maar dat mag niet van de verhuurder.”

Een aantal lezers is kritisch over verduurzaming. J. Breedveld mailt dat hij voorlopig niet van plan is om zijn woning aan te pakken. „Omdat ik het te duur vind en omdat ik nog niet alles betrouwbaar vind. Warmtepompen functioneren volgens mij niet goed en maken te veel lawaai.”

Tevreden

Bij ons wordt niet verduurzaamd. We zijn zeer tevreden over onze woning en vinden het niet nodig om een warmtepomp of zonnepanelen te installeren. Ons huis is al goed geïsoleerd.

Leo Verkerk

Compliment

Onze huurwoning van de lokale woonstichting is in 2019 volledig geïsoleerd. Van de vloer tot de spouwmuur en het dak. Zonder huurverhoging! Dat verdient toch een compliment?

Cisca Kloosterman

Zelf geïsoleerd

Wij hebben in 2014 het dak van ons jaren 30-huis zelf geïsoleerd met glaswol en polystyreenplaten, de vloer met het opvouwbare materiaal tonzon. Ook hebben we alle beglazing vervangen door dubbelglas. Dit jaar hebben we nog zonnepanelen laten plaatsen.

J. Klarenbeek

Goedkoop

Volgens mij is de luchtwarmtepomp de simpelste en goedkoopste manier om een huis te verwarmen, aangezien warme lucht gratis is. De enige energie die zo’n pomp verbruikt, is van de kleine compressor van de airco en ventilatoren.

Jaap Peetsold

Schaduw

Op alle verdiepingen heb ik dubbel glas en het dak is aan de binnenzijde geïsoleerd. Vanwege de vijftien meter hoge platanen voor mijn huis heb ik altijd schaduw op het dak. Daarom heb ik geen zonnepanelen.

Ron Fabrie