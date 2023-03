Zamarra test een badkamerreiniger: mooie prijs, teleurstellend resultaat

Ik werd helemaal blij van deze vrolijke sprayflacon Fabulosa shimmering shower. Op het etiket staan muntblaadjes en die zijn ook echt te ruiken. Na gebruik heeft mijn badkamer wel wat weg van een Turks stoombad. Een heerlijk frisse muntgeur, al is hij wel wat sterk. Voor de prijs hoef je het niet te laten: dit middeltje kost slechts €1,79 per 500 ml bij Action.

Het etiket vermeldt dat dit een dagelijkse reiniger is, wat voor mij een indicatie is dat het schoonmaakmiddel waarschijnlijk niet erg geconcentreerd is. Het spul blijkt inderdaad uitermate geschikt om dagelijks de wasbak mee te poetsen. Het laat een mooie glans en uiteraard die frisse geur achter. Of het werkelijk nodig is om dagelijks schoonmaakmiddel in de wasbak te gebruiken, is een andere vraag.

Het etiket belooft ook dat ik kalk- en zeepaanslag in de douche eenvoudig kan verwijderen, maar dat vind ik tegenvallen. Zelfs lichte kalkaanslag laat zich niet makkelijk wegpoetsen en ook voegen met zeepresten worden niet veel schoner. Zelfs niet na drie behandelingen.

Dat mag je van een badkamerreiniger wel verwachten, zelfs al is-ie voor dagelijks gebruik.

Score: ✭✭