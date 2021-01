Column Babette: Het nieuwe genieten

Vorig jaar rond deze tijd werden er diverse alcohol-vrije pop-upbars geopend. Hippe onzin, noemde ik dat toen. Een soortgelijke mening had ik over het traditionele voornemen om in januari naar de sportschool te gaan.

Goede voornemens blijven meestal toch maar enkele weken overeind. En het geijkte bezoekje aan zo’n afslankinstituut? Evenmin aan mij besteed, dat kwam wel weer als het bikiniseizoen aantrad. Ik had, en heb inmiddels meer dan ooit, een hekel aan opgelegde soberheid.

Na een jaar van gematigdheid zou ik het een feest vinden om een alcoholloze bar te kunnen bezoeken. Je had me vanmorgen moeten zien op mijn yogamatje met mijn laptop aan m’n voeten. Nooit gedacht dat ik het gedril van mijn sportschoolleraar zou missen.

Het varken dat knort als de koelkastdeur opengaat, heeft zijn positie inmiddels ook weer ingenomen. Maar hoewel bedoeld als hulpmiddel in de strijd tegen overbodige kilo’s, lukt het hem niet mijn knop om te zetten. Want eigenlijk verlang ik terug naar mijn bezoekjes aan het afslankinstituut waar consulente Barbara er destijds voor zorgde dat ik me wel wist te beheersen.

Wat ik vorig jaar nog onzin vond, zou mijn leven nu niet alleen een stuk minder sober maken, maar vooral gezonder. Want als ik smokkel bij mijn digitale sportles of dat beest op mijn koelkast in de maling neem, dan moet ik me vooral afvragen wie hier nu dom is: dat varken of ik?

Bekijk ook: Drie kussen zijn er twee te veel

Dit is toch echt het moment voor goede voornemens. Maar welke goede voornemens vallen er te nemen nu we in het nieuwe normaal leven? Je kunt van alles nastreven, maar helaas hebben wij nog altijd niet de regie over ons leven.

Voornemens aanpassen aan de tijd van nu? Dan zouden ze over kookboeken, langere wandelingen en ingewikkelde puzzels gaan. Uitstellen dus tot we het oude normaal weer kunnen omarmen? Wat mij betreft wel.

Dan neem ik me nu voor om tegen de tijd dat het weer kan, te genieten, maar met mate.