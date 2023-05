Premium Het beste van De Telegraaf

Een kijkje in het depot van museum Naturalis in Leiden Fascinerend: in Naturalis worden 40.000 breekbare eieren opgeslagen voor de wetenschap

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Collectiebeheerder Pepijn Kamminga in ’zijn’ depot: „Elke keer opnieuw word ik getroffen door de schoonheid van de eieren.” Ⓒ Serge Ligtenberg

In mei leggen alle vogels een ei, luidt een oud-Hollands gezegde. Maar echt niet alleen in mei, weten ze bij nationaal onderzoeksinstituut Naturalis. Daar beheren ze een collectie van maar liefst 40.000 (en eigenlijk nog véél meer!) eieren. Want de leeggeblazen tere schalen, vaak in de prachtigste kleuren, hebben een heel verhaal te vertellen.