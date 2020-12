Oproep: echte kerstboom of een van plastic?

Misschien is voor u een dennengeur wel onlosmakelijk verbonden met die fijne kerstsfeer, al kan het heelhuids naar binnen slepen van zo’n boom wel wat voeten in de aarde hebben... Ook zorgen de vallende naalden in de woonkamer voor troep.

Wellicht is dat voor sommige mensen reden genoeg om er een van kunststof te kopen. Bovendien gaan ze jaren mee. Of is er al genoeg plastic in de wereld?

Zijn er mensen die een hippe abstracte boom hebben van planken of andere materialen? En wat voor versieringen gebruikt u zoal?

