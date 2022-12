Travelhack: neem wodka mee in je koffer (maar niet om te drinken!)

Na een urenlange reis in een volledig afgesloten koffer of tas kan het zomaar zo zijn dat je kleren iets minder fris ruiken dan toen je van huis vertrok.

Op website MightMamaBear deelt reisblogger Milana haar ultieme tips om stinkende kleding te voorkomen. Een van haar travelhacks: neem altijd (een klein beetje) wodka mee in je bagage. „Vul een spuitflesje met wodka en wat water. Spray de inhoud vervolgens op de kleding (of andere items) die niet fris ruiken. De alcohol zal ervoor zorgen dat nare geurtjes verdwijnen en dat bacteriën gedood worden.”

Een andere tip van Milana: stop een paar parfumdoekjes in je bagage. Zo zal alles wat je in je muffe koffer of tas stopt, snel de frisse geur krijgen van schone was. Let er dan wel op dat je doekjes koopt waarvan je de geur lekker vindt ruiken, anders heb je er nog niets aan!

Zakjes

Is het je niet gelukt om al je outfits te wassen voordat je je koffer inpakte? Dan kan het raadzaam zijn om kleding die niet helemaal vlekkeloos schoon is en die daardoor voor een vieze geur in je koffer kan zorgen, in een aparte (plastic) zak te stoppen. Het is sowieso slim om schoenen te scheiden van je schone items. Onder, op en ín je schoenen zitten namelijk tal van bacteriën.

Bekijk ook: 5 nog onbekende travelhacks die reizen nét even makkelijker maken