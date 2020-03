’Corona misbruikt bloeddrukverlagend systeem’

Cardioloog Leonard Hofstra weet dat uit de eerste onderzoeken naar voren komt dat meer - oudere - mensen met een chronische (hart)aandoening sterven aan het coronavirus. „Desalniettemin zou ik een Peter R. de Vries-achtig advies willen geven: ’Wees op uw hoede, maar niet bang.’ De gezondheidszorg in ons land is prima op orde. De schrik om het hart is niet nodig. Wat wel nodig is: vaak handen wassen, bijeenkomsten mijden met veel mensen en nies in de elleboog.”

"’Wees op uw hoede, maar niet bang’"

De cardioloog: „Veel patiënten in mijn kliniek vragen me wat eigenlijk het verschil is tussen besmetting met het coronavirus en de ’gewone’ influenza. Dit is het beste als volgt uit te leggen. Om iemand ziek te maken moet een virus contact maken met een bindplaats aan de oppervlakte van een cel. Zo kan het virus de cel binnengaan en ons ziek maken. De bindplaatsen voor het influenzavirus liggen vooral in de hogere luchtwegen. Je krijgt daarom vooral een hogere luchtweginfectie. Het coronavirus heeft een bindplaats die veel lager in de luchtwegen zit, net als het sars-virus. Deze bindplaats is de zogeheten ACE2-receptor. Daarom leidt besmetting met het coronavirus veel vaker tot een virale longontsteking die best moeilijk te behandelen is. Fascinerend is dat de bindplaats voor het coronavirus, de ACE2-receptor, normaal gesproken een stof aanmaakt die goed is voor ons hart en de bloeddruk verlaagt. Het coronavirus ’misbruikt’ daarmee een systeem wat normaal gesproken beschermend voor ons is en maakt ons vervolgens ziek.”

Uit onderzoek onder de eerste 72.000 patiënten blijkt dat patiënten met een onderliggende hartziekte maar liefst een vijf keer zo hoge kans hebben (10.5%) op overlijden dan mensen zonder hartziekte (2.3%). „Maar ook patiënten met andere ziekten blijken een hogere kans te hebben op overlijden. Voor patiënten met diabetes (7.3%) of hoge bloeddruk (6.0%) is de kans twee tot drie keer zo groot als het gemiddelde. Ook voor deze patiënten is het dus zaak om extra alert te zijn. Daarmee bedoel ik: houd luchtwegklachten en koorts in de gaten. Als u als hartpatiënt bent gevaccineerd tegen de griep en toch griepachtige klachten ontwikkelt die u hinderen, kunt u de huisarts bellen voor overleg.”

Mimi de Hond reageert:

Mijn man kreeg een half jaar geleden drie bypasses. Hij is 75 en nu gezond en in goede conditie. Hij wil wel gewoon zijn leven blijven leiden en naar drukbezochte cafés in Tilburg gaan. Vindt u dat verstandig?

„Ik kreeg deze week veel vragen over reisadviezen. Het is lastig om voor elke specifieke situatie advies te geven. Zo is het risicogebied in Italië sinds afgelopen zondag fors uitgebreid. Dat betekent dat advisering over specifieke reisbestemmingen elk moment kan veranderen. Wellicht is het beste advies voor hartpatiënten op dit moment om voorlopig helemaal geen reizen of stadsbezoeken te doen. Ook niet in het mooie Tilburg. Dan weet je tenminste zeker dat je jezelf niet aan extra risico’s blootstelt.”

Mevrouw Paulusma vraagt:

Ik heb een gaatje tussen mijn hartkamers. Loop ik extra risico? Ik ben 75 jaar en voor zover bekend gezond.

„De verhoogde kans op overlijden door besmetting met het coronavirus geldt met name voor patiënten met hartfalen of vernauwingen in de kransslagaderen. Waarschijnlijk geeft een klein gaatje tussen de hartkamers zonder dat er sprake is van hartfalen geen verhoogd risico. Wel is het zo dat er nog geen gedetailleerde gegevens zijn over specifieke ziektebeelden van het hart. Dit kunnen we pas in een later stadium beter bepalen.”