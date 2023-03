Motortest: de Diavel V4 doet niet onder voor de traditionele Ducati-twin

Na de wisseling van machinekamer is de Diavel met z’n 168 pk nu negen paarden sterker dan z’n voorganger en hoef je nog maar eens in de 60.000 kilometer (!) bij de dealer aan te kloppen om de kleppen te stellen.

De hele Diavel V4 ging echter op de schop. Het buizenframe is vervangen door een zogenoemd monocoque-frame. Goed voor de stijfheid en flex, maar ook voor het gewicht dat met maar liefst 13 kilo afnam.

We testen ’m op de Jebel Hafeet Mountain Road in Dubai. Kom je van een ’oude’ Diavel, dan lijkt de afwezigheid van de traditionele laagtoerige Ducati-puls aanvankelijk een gemis, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de dadendrang van de V4 elke vorm van weemoed resoluut de kop indrukt. De V4 combineert souplesse met een eindschot waarvan menig superbike de bibbers krijgt.

Het is wonderlijk hoe resoluut de Diavel zich laat sturen. Terwijl je verwacht hard aan het stuur te moeten trekken om die 240 mm dikke achterband in het gareel te krijgen, rolt hij heel naturel een bocht in. Makkelijker dan voorheen? Ja. Geholpen door het lagere gewicht, maar ook door de zithouding die beter aansluit bij de sportieve(re) inborst van de V4.

De Diavel is een heel andere motor geworden dan z’n voorganger. De V4 doet niet onder voor de traditionele Ducati-twin. Hij tapt alleen uit een heel ander vaatje.

Al dat goede nieuws heeft een keerzijde. Niet alleen qua sturen en vermogen heeft de Diavel V4 een sprong gemaakt, het prijskaartje volgt hetzelfde spoor. Instappen doe je vanaf 31.890 euro... Pittig, maar dan heb je ook wat.

Motor

90° V4

Cilinderinhoud

1.158cc

Vermogen

168 pk

Gewicht

236 kilo

Vanafprijs

€ 31.890