Win op woensdag Winactie: maak kans op een reisgids van Hamburg

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

In VRIJ lees je komend weekeinde alles over bruisend Hamburg, wat ons betreft dé grote Duitse verrassing. Wil je ook een stedentrip maken naar deze stad? Goed nieuws: wij mogen vijftien exemplaren weggeven van Time to momo’s nieuwe reisgids van Hamburg!