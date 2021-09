Buitenland

Architect Rwandese genocide Théoneste Bagosora (80) overleden

Oud-kolonel Théoneste Bagosora, die wordt gezien als de architect van de moordpartijen in Rwanda in 1994, is in Mali op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de BBC. Een door de VN gesteund straftribunaal bevond Bagosora schuldig aan genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden en veroo...