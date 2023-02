Vind je dat je op foto’s niet op jezelf lijkt? Hierdoor komt dat

Tara Well, een Amerikaanse hoogleraar psychologie, zegt op website Psychology Today dat veel mensen (af en toe) met gefronste wenkbrauwen naar een foto van zichzelf kijken. Het is dus heel normaal als je naar een kiekje van jezelf kijkt en vindt dat je niet op de persoon op de foto lijkt.

Maar hoe komt het dan? De verklaring is simpel, stelt Well. Het heeft alles te maken met spiegels.

We kijken namelijk allemaal weleens (meerdere keren) per dag in de spiegel. Het beeld dat we van onszelf zien in die spiegel is omgekeerd ten opzichte van het beeld dat andere mensen hebben wanneer ze voor ons staan en naar ons kijken. Vrienden, familie en collega’s zijn dus bekend met het ’niet-omgekeerde’ beeld van jou, terwijl jijzelf juist dat omgekeerde beeld van jezelf gewend bent! Daardoor lijkt het alsof we naar een niet vertrouwd gezicht kijken.

Volgens Well blijkt over het algemeen dat veel mensen het beeld dat ze zien wanneer ze in de spiegel kijken leuker vinden dan hun zogenaamde niet omgekeerde beeld. En dat is volgens de hoogleraar psychologie verontrustend, omdat dat kan zorgen voor gevoelens van onzekerheid.

Well pleit er daarom voor dat mensen zo veel mogelijk gewend raken met het niet-omgekeerde beeld van hunzelf. Hoe dan? Nou, door lekker vaak naar foto’s van jezelf te kijken!

Maak foto’s van jezelf (zet de camera dan niet in selfie-stand) of laat anderen plaatjes van jezelf schieten en kijk er regelmatig naar. Well stelt zelfs voor om een foto van jezelf in te stellen als achtergrond op je telefoon...