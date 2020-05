Verwarmingsketel voor in Madurodam

Sjaak Kalisvaart (72) uit Krimpen aan den IJssel bouwde deze verwarmingsketel helemaal op schaal na. Voor zijn echtgenote Nelly aanleiding om hem met een plekje in deze rubriek te verrassen.

„Sjaak werkte vroeger bij een bedrijf dat verwarmingsketels maakte voor in de kassen van tuinders”, vertelt Nelly. „Hij had een malletje gemaakt dat jaren in de garage had gelegen. Afgelopen winter heeft hij de verwarmingsketel gebouwd. Alles zit erop, inclusief metertjes. Die vond hij online. Om het af te maken heeft Sjaak een ketelhuis eromheen gebouwd. Het staat nu te pronken op de bar in onze keuken.”

Sjaak klaarde de klus in ongeveer zeven maanden. Nelly is sowieso erg blij met haar klussende echtgenoot. „Sjaak heeft in onze woonkamer een open haard gemaakt, een dressoir gebouwd, tegels en vloerverwarming gelegd. Hij is altijd wel aan het klussen.”

Kijken vrienden en familieleden niet vreemd op als ze de verwarmingsketel op de bar zien staan? „Welnee! Ze vinden het allemaal prachtig.”

