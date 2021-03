Column Babette: ik heb niet alleen de kapper, maar ook de zomervakantie geboekt

Woensdagavond liep ik door de Amsterdamse Jordaan en in vrijwel alle kapperszaakjes zag ik het licht nog branden. Vol overgave werden de coronacoupes en hipsterbaarden onder handen genomen. Het had bijna iets feestelijks.

Mijn afspraak staat voor volgende week en nooit eerder heb ik zo naar de kapper verlangd. Mijn lijst met verlangens is sowieso flink uitgebreid. En bepaald niet origineel. Ook ik kan niet wachten tot ik weer ga reizen, aanschuif in de horeca en voor het podium sta bij een concert.

Deze week heb ik niet alleen de kapper, maar ook de zomervakantie geboekt. Omdat het fijn is ergens naar uit te kijken. Ik word al vrolijk van de gedachte dat ik straks door een Spaanse supermarkt struin, in een hangmat schommel, een bord inktvis voor me heb of over smalle bergwegen rijd.

Omdat niets meer zeker is in deze tijd, heb ik nog wat kleine wensen achter de hand. Dingen die in het pre-coronatijdperk vanzelfsprekend waren en nu zo bijzonder.

Zo lijkt het me heerlijk weer eens aan een volle bar te bestellen. Of in een drukke ruimte zo dicht bij elkaar te staan dat je het parfum van je gesprekspartner ruikt. Sowieso, elkaar aanraken. Zelfs lange rijen voor de winkelkassa of op een festival krijgen iets sympathieks. Een festival... Zouden we er deze zomer weer van kunnen genieten?

In ons land zijn ook veel mensen met een intens verlangen naar, jawel, de Action. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat Nederlanders van alle winkels de Action het meest misten in de afgelopen maanden. De run op een tijdslot, om tien minuten door de winkel te kunnen, was deze week ongekend. Maar ook onbevredigend.

Juist omdat de Action een impulswinkel is – je komt voor kaarsen en gaat met een mand vol frutsels de deur uit – willen mensen snuffelen. Dat kan niet in tien minuten. Maar ook voor alle Actionfans geldt: geduld. Want na ontbering komt toch echt de waardering.

