Verfkwasten schoonmaken en opnieuw gebruiken, zo doe je dat

Als mijn meissie en ik samen klussen, doe ik het constructieve werk en verft zij. De laatste tijd begint ze te morren. Verven vindt ze prima, maar aan het voor- en nawerk heeft ze een broertje dood. Ik kan het namelijk niet vaak genoeg herhalen: wil je een strak resultaat dan moet je, als je hout lakt, de boel eerst stof- en vetvrij maken, vervolgens schuren, weer stofvrij maken, dan grondverf aanbrengen, weer schuren en dan aflakken. Naast daadwerkelijk verven een hoop werk! Na afloop moet de boel worden opgeruimd en schoongemaakt.

Rondslingeren

Ook geen favoriet klusje van mijn meissie: hoe maak je de kwast of roller schoon? En als je die kwast de volgende dag weer nodig hebt, moet-ie dan helemaal schoon? Ze deed er altijd een plastic zak omheen die, nadat ze de kwast er weer had uitgehaald om te gebruiken, ergens bleef rondslingeren. Dan ging ik of zij onhandig erin staan en zat de vloer onder de lak. Tegenwoordig doet zij het anders na een tip van een professionele schilder: ze gooit de roller gewoon in de pot verf. Deksel erop en klaar.

Je hebt alkyd- en acrylverf. De eerste is terpentine-verdunbaar, dat stinkt, de tweede is water-verdunbaar. Alkydverf droogt minder snel en is daardoor makkelijker te verwerken, het is ook harder en sterker, maar acryl is weer iets beter voor het milieu.

Een kwast of roller waarmee je alkydverf hebt geschilderd, kun je dus schoonmaken met terpentine en heb je acrylverf gebruikt, dan doe je dat met water. Maar nooit in de wasbak! De verfresten tasten het grondwater aan. Schoonmaken doe je in een emmer, laat deze staan totdat de vloeistof is verdampt. De achtergebleven, opgedroogde verfresten kun je bij het restafval doen.

Een goede kwast kost zomaar een tientje, maar geeft een mooier resultaat. Rollers zijn redelijk goedkoop en zou ik na de klus aan de lucht laten drogen en weggooien.

Pot met water

Als je de kwast tot de volgende dag wilt bewaren omdat je nog bezig bent, geldt voor kwasten waarmee je alkydverf hebt geverfd, het volgende: zet ze in een pot met water. Water en alkydverf stoten elkaar af, de verf komt dus niet in het water terecht en de kwast droogt ook niet uit. Verder met schilderen? Sla het water uit de kwast en je kunt door.

De kwast met acrylverf kun je niet in een pot terpentine bewaren. In een pot met water lost de verf op, ook geen goed idee. Bewaren in een plastic zakje of in folie is de oplossing. Dit kun je ook doen met een kwast die je voor alkydverf hebt gebruikt. Dan zit je wel met restafval.

Tegenwoordig zijn er speciale containertjes te krijgen. Een soort potjes waarin je de kwast drukt zodat deze het potje luchtdicht afsluit en niet uitdroogt. Minder rommelig dan zakjes of folie.

Voor rollers geldt hetzelfde, of je gebruikt de tip van de professionele schilder en dumpt hem in de verfpot. Dit kan bij alkyd en acryl.

