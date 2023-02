Wat koop je voor 7500 euro? Deze praktische occasions zorgen voor veel rijplezier

Audi A3 2003 – 2012

Deze Audi maakt gebruik van dezelfde techniek als een Volkswagen Golf, maar het maakt een heel verschil met welke van de twee je komt voorrijden. De A3 heeft een goed weggedrag, al helemaal met vierwielaandrijving. Hij zit fijn, stuurt mooi scherp en biedt een prima wegligging. Bij een autobedrijf in Mijdrecht staat een zwarte 2.0 TFSi quattro ’Ambition’ (2005, 152.000 km) voor € 7450.

Mini Cooper S 2006 – 2014

Mini-rijden is verslavend. Ongeacht de gekozen uitvoering stuurt zo’n moderne Mini als het spreekwoordelijke scheermes. Het gaat om het gevoel en de kick die zo’n auto je geeft. Voor het ruimteaanbod hoef je er geen te kopen. Er is flink wat aanbod, maar wees kritisch. Die metallic grijze bij een autobedrijf in Malden is het overwegen waard, een 1.6 ’Chili’ met een hoop extra’s (2007, 128.000 km) voor € 7450.

Volvo C30 2006 – 2013

Deze Volvo is niet zomaar een auto voor serieuze huisvaders, je kunt er ook een aardig potje mee sturen! Liefhebbers krijgen alleen van het geluid van de 2.4-liter vijfcilinder al kippenvel. Met fantastische voorstoelen en meer dan genoeg ruimte voor de inzittenden voorin. Wij vonden voor € 7450 een blauwe 2.4i ’Momentum’ (2007, 102.000 km) in de showroom van een autobedrijf in Wekerom.

Oordeel van de Wegenwacht

De A3 start niet als het dashboard dienst weigert. Dat kan worden veroorzaakt door een kapot relais, maar het kan ook in de klokkenwinkel zelf zitten. In dat geval valt er ter plekke niks aan te doen: in de garage moet dan het hele instrumentarium worden vernieuwd. De individuele bobines kunnen doorslaan. Lastig klusje, maar als die bobine voorhanden is, valt het op te lossen.

Elektronica speelt deze Mini’s parten. Zo zijn er diverse euvels bekend aan de elektrische stuurbekrachtiging. Een vastgelopen pomp is kostbaar, andere storingen zijn kleinigheidjes. De 1.6-liter THP-motor heeft een elektrisch geregelde waterpomp. Als die niet werkt, kan de motor heetlopen, met desastreuze gevolgen.

De C30 is afgeleid van de S40 en V50: een betrouwbare modellenreeks. Vooral de elektronica veroorzaakt soms problemen. Door vocht in de zekeringkast achter het dashboardkastje bijvoorbeeld. Het contactslot weigert weleens, voor de Wegenwacht een kleinigheidje. Hetzelfde geldt voor een slecht lopende krachtbron in combinatie met de dashboardmelding ’Verminderd vermogen’.

Ons advies

We snappen het als je de Audi of Mini kiest, maar voor dagelijks gebruik zouden wij de voorkeur aan de Volvo geven.

