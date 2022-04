Lezersreis: Ontdek de hippe wijk Shoreditch in Londen

Londen is al jarenlang een geliefde stad voor een stedentrip en veel stedentrippers komen iedere keer terug naar deze stad. Waarom? Er is simpelweg altijd wel iets nieuws te ontdekken!

Foodie hoofdstad van Europa

Ook onder foodies is de stad geliefd. Londen wordt ook wel de foodie hoofdstad van Europa genoemd. Je vindt hier een diversiteit aan internationale keukens en daarnaast heeft de stad 67 Michelinster restaurants.

Londen is natuurlijk ook dé stad voor streetfood. In elke wijk in de stad vind je wel een hippe foodmarket of straten met allerlei populaire hotspots! Eén van de favorieten is de historische markt Borough Market, gelegen in de wijk Southwark. Het aanbod van de meer dan 100 diverse restaurants en marktkramen bestaat uit Britse specialiteiten, internationale delicatessen en verse producten en vers bereide gerechten. Borough Market kan door de populariteit druk zijn, maar in de omgeving van de markt zijn ook hele goede restaurants en pubs te vinden.

Shop tips!

Naast foodie hoofdstad is Londen natuurlijk ook dé shopstad. Shopliefhebbers weten de weg naar de bekende straten zoals Oxford Street, Regent Street, Bond Street en Harrods makkelijk te vinden. Ben je daar uitgeshopt? Camden Lock is een favoriet! Dwaal door de straatjes van de markthal en vindt kleine winkels en marktkraampjes die van alles verkopen. Nog een tip: met de gekleurde binnenplaats en schattige winkels en restaurants, valt Neal’s Yard in de categorie ‘Instagrammable’. Je vindt hier onder andere de winkel Neal’s Yard remedies met natuurlijke en organische gezondheids- en beautyproducten.

