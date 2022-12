Feestelijk voorgerecht: bietjes, aardappel en langoustine van topchef Niven Kunz

Bieten-vinaigrette:

Nodig: 1 liter bietensap, 1 dl rode wijnazijn, 5 peperkorrels, 1 steranijs, 1 blaadje laurier, 1 sjalot, 1 teen knoflook, 2 geschilde rode bieten (in dunne plakjes gesneden).

Bereiding: Zet alles op in een pan en kook de plakjes rode bieten beetgaar. Haal uit het vocht en laat afkoelen op een plateau. Kook het bietensap in tot 2 dl. Schenk het sap door een zeef en voeg hier zo’n 30 cl vermout aan toe. Het liefst de rosé vermout van Willem's Wermoed. Zet het bietensap apart.

Tartaar van langoustine

Nodig: 8 kleine langoustines of 4 grote, rasp 1/2 limoen, beetje olijfolie en zout. Bereiding: Maak de langoustines schoon en snijd in blokjes. Maak aan met de mix van limoenrasp, olijfolie en zout

Salade van Opperdoezer Ronde:

Nodig: 250 gram Opperdoezer Ronde aardappel, 20 gram kleine kappertjes, 20 gram cornichons, 40 gram mayonaise, 40 gram crème fraîche, peper en zout.

Bereiding: Kook de Opperdoezer Ronde met schil in gezouten water goed gaar en laat ze op een plateautje afkoelen met plastic eroverheen. Hak de kappertjes en cornichons fijn. Haal de schil van de aardappel en snij de aardappel in stukken van 1,5 cm bij 1,5 cm. Leg in een bekken en voeg de andere ingrediënten toe. Breng op smaak met peper en zout. Gerookte amandelen te koop bij een goede kaas-/notenboer. Hak de gerookte amandelen fijn.

Opmaak: Verwarm de oven op 160 graden. Leg de bietenplakjes op een plateau, peper en zout deze. Bestrijk ze met een beetje bietensap. Zet het plateau 1 minuut in de oven. Roer ondertussen de aardappelsalade lauwwarm op het vuur. Schep één flinke lepel lauwwarme aardappelsalade in het midden van het bord. Verdeel hier de tartaar over. Garneer daarover de warme plakjes biet. Bestrooi met de gehakte amandel. Schenk er als laatste de bietenvinaigrette bij, deze mag ook lauwwarm zijn.

Barbara’s wijntip:

Deze witte wijn is een biologische Orange Wijn. Men laat de schilletjes van de witte druiven langer met het druivensap trekken en vergisten zodat je extra kleur, geur en smaakkrijgt uit de terret gris, roussanne en marsanne. Resultaat: een oranje wijn met smaken van amandel en kweepeer en vuursteentonen.

2021, Pomone Le vin orange,

Ams Tram Gram, vin de France €12,50

hansmoolenaar.nl