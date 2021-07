VRIJ’s Babette blijkt een verslaving te hebben...

Binnen onze familie gaan ze van hand tot hand, de Tupperware-bakjes. Als ik van mijn moeder restjes eten meekrijg, drukt ze mij altijd op het hart het bakje weer terug te geven. Jaja, denk ik dan. Om het daarna in de keukenlade op te bergen.

Ik kamp met Tupperware-verslaving en heb dit niet van een vreemde. Mijn moeder heeft meer Tupperware-bakjes in de kast staan dan ze kan vullen, sommige zijn wel 30 jaar oud. Eén verschil: zij koopt ze. En heeft ze zelfs verkocht, herinner ik me. In de jaren 70 hadden ook wij thuis een Tupperware-party. Ik weet vooral nog dat haar vriendinnen met tassen vol de deur uitgingen, zoals mijn moeder met regelmaat de kast vulde na een avondje bij de buurvrouw.

Hoewel zo’n verkoopavond aan huis als jeugdsentiment voelt, blijkt niets minder waar. Tot vorig jaar waren de Tupperware-party’s uiterst succesvol in Nederland en in coronatijd gingen de avondjes digitaal onverminderd door. Toch heeft het Amerikaanse bedrijf dat in zwaar weer verkeerde, in maart de thuisverkoop in Nederland gestopt. Dit tot groot verdriet van de duizenden fans en thuisverkoopsters.

Romantiek

Earl Tupper beloofde eind jaren 40 al dat de bakjes onverslijtbaar zijn en gaf daarom garantie voor het leven. Hoewel miljoenen mensen bakjes in de kast hebben staan, betekent dit niet dat iedereen is voorzien. De keukenhulpjes zijn niet alleen populair bij 50-plussers, ook jonge mensen houden van de bakjes. En het verkoopsysteem, een avondje thuis met intimi, is evenmin voorbehouden aan de huisvrouwen van toen.

Sterker nog: thuisparty’s zijn helemaal van nu. Zo is de Erotic Tupperware Party een variant waarbij in de huiskamer seksspeeltjes van hand tot hand gaan. Daarnaast bestaan er hengelavondjes en niet lang geleden werd ik nog uitgenodigd voor een kledingruilavond.

Natuurlijk, op Marktplaats kun je je hart ophalen en ook online zijn de plastic bakjes nog volop te koop. Maar dat is anders, het is ’t net niet. Simpelweg omdat de Tupperware-romantiek ontbreekt.