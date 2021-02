Rot in de kruipruimte? Isoleren is de oplossing, maar hoe doe je dat?

Het zussie van mijn meissie is een slimme dame en best in staat om kleine klusjes uit te voeren. Voor de karweitjes waar ze niet uitkomt, word ik gebeld. Dat doen meer mensen, maar het zussie mag ik van mijn meissie uiteraard nooit nee verkopen.

Dus toen haar toilet verstopt zat en de plopper niets oploste, ging mijn telefoon. Helaas moest er een loodgieter aan te pas komen. Hij stuitte op een ander, veel ernstiger probleem. De balken die de vloer ondersteunen, waren helemaal doorgerot. Er moesten balken worden vervangen en er moest worden voorkomen dat ook die weer zouden rotten. De oplossing? Isoleren.

Schimmels

Omdat de kruipruimte niet goed was geïsoleerd, ontstond er condens. Dat veroorzaakt schimmels die er weer voor zorgen dat hout gaat rotten. Dat het zussie niet de enige met zo’n probleem is, blijkt uit de vragen die ik van mijn lezers krijg.

Een kruipruimte is een ruimte onder de bestaande vloer. Niet iedereen heeft er eentje, bijvoorbeeld als je huis op zand is gebouwd. De meeste kruipruimtes zijn te bereiken via een luik, meestal onder de deurmat bij de voordeur. Zo kun je onder je vloer komen, als er tenminste voldoende ruimte is.

Afhankelijk van wanneer je huis is gebouwd, is deze begane grondvloer geïsoleerd. Huizen tot 1975 zijn over het algemeen voorzien van houten balken met daarover een houten vloer, ongeïsoleerd. Na 1975 ging men steeds meer bouwen met betonnen vloeren en ging men ook isoleren. Pas in 1993 werd de isolatienorm aangepast en ging men veel beter te werk.

De kans is dus groot dat jouw beganegrondvloer niet goed is geïsoleerd. Behalve dat je veel hogere stookkosten hebt omdat je deze ruimte onnodig verwarmt, loop je ook nog eens het gevaar dat het hout wegrot. Zowel bij houten als betonnen vloeren veroorzaakt vocht ook muffe luchtjes en trekken deze ruimtes ongedierte aan.

Nu heb je de keuze uit bodem- of vloerisolatie. Met dat laatste bedoel ik isolatie tegen de onderzijde van de beganegrondvloer. Een combinatie van beide is eveneens mogelijk.

Schelpen

Bodemisolatie wordt vaak toegepast bij oudere huizen met een houten vloer. Vaak is het isolerende effect iets minder en je moet er zeker van zijn dat er het gehele jaar geen water in je kruipruimte komt. Is dit wel het geval, dan kun je voor een dikke laag schelpen kiezen. Schelpen nemen het vocht op. In het bovenste deel van de schelpen ontstaat een pakket stilstaande lucht. Hierdoor wordt de lucht boven de schelpen droog en niet meer zo koud. Uiteindelijk moet je dan ook nog vloerisolatie toepassen om te voorkomen dat er warmte verloren gaat. Bij een droge kruipruimte kun je kiezen voor isolatieplaten, chips of parels.

De keuze is reuze bij vloerisolatie. Een hoop methodes kun je zelf goed toepassen zoals isolatiedekens en thermoskussens. In het geval van PU schuim zou ik een expert inschakelen. Soms moet je eerst de bestaande isolatie verwijderen voordat je de nieuwe aanbrengt, zeker als deze beschadigd of doorweekt is.

Hebt u een vraag? Mail naar [email protected]