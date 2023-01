Recept uit de Sichuan-keuken: Yú xiāng ròu sī (varkenshaasreepjes met bosui)

Gerecht voor vier personen.

Nodig: 300 gr varkenshaas, 10 gr zwarte Chinese champignons (toko of online), 200 gr bamboescheuten, 30 gr fijngehakte bosuitjes, 15 gr gember (fijngehakt), 15 gr knoflook (fijngehakt), 60 gr Spaanse peper (fijngehakt)

Nodig voor saus: 1 el sojasaus, 30 ml azijn, 15 ml kookwijn, 15 gr suiker, 3 gr zout, 1 tl sesamolie, 45 ml water, 1/2 el maïszetmeel

Bereiding: Snijd de varkenshaas en bamboescheuten julienne. Week de zwarte Chinese champignons in warm water van 40 graden. Hak de gember, bosui, knoflook en peper fijn.

Maak de marinade voor het vlees door een mespuntje zout, mespuntje witte peper, 1 tl sojasaus, 1 el eiwit, 1 tl maizena en 1 el olie te mengen. Doe het varkensvlees in een kom en laat 30 minuten marineren. Meng voor de saus in een kom de sojasaus, azijn, wijn, suiker, zout, sesamolie, water en maïszetmeel. Verhit een wok met olie. Roerbak het varkensvlees tot de stukjes gekleurd en gaar zijn. Bak in een aparte koekenpan de fijngehakte knoflook, gember en peper. Voeg dit toe aan het varkensvlees en roer. Voeg de bamboescheuten en champignons toe. Roerbak met de saus. Doe aan het eind de bosuitjes erbij en dien het direct op met rijst.