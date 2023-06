Minder seks en terug naar toen: dit blijkt er uit het Jaarlijkse Groot Nationaal Camperonderzoek 2023

Camperdeelplatform Goboony ondervroeg daarvoor 750 campereigenaren. Zo’n 62% van de respondenten gaf aan sterke nostalgische gevoelens te hebben overgehouden aan deze tijd. Van hen antwoordde 46% daadwerkelijk nog een keer op de camping van vroeger te willen verblijven. Een deel van hen (14%) had dit zelfs inmiddels al gedaan.

De retrotrend klinkt niet alleen door in de bestemming en plannen daarvoor, maar ook in het daadwerkelijke reizen. Meer dan een derde (37%) zegt te kiezen voor Top-2000 hits die ten tijde van hun jeugdvakanties uit de radio klonken. Bijna een vijfde (17%) zet graag nostalgische rock op, ongeveer net zoveel anderen (16,7%) laten de klanken van Franse chansons door de cabine schallen.

Iets meer dan een kwart van hen (26%), geeft aan met de kinderen ook dezelfde spelletjes als vroeger te spelen, denk aan ‘Ik ga op reis en neem mee’ en ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’.

19% Van de ouders met jonge kinderen gaven in het onderzoek echter ook aan te wachten met een dergelijke nostalgische vakantie tot het moment dat hun kinderen ongeveer dezelfde leeftijd hebben als zij destijds.

Minder seks

Uit het onderzoek blijkt verder dat 87% van de ondervraagden vindt dat reizen met kinderen in een camper stukken makkelijker is dan in een auto. Al heeft het reizen met de camper en kinderen ook een keerzijde: bijna driekwart (72%) van de ouders geeft aan minder vaak seks te hebben vanwege hun kinderen. Nagenoeg hetzelfde percentage (69%) beschouwt slapen in een camper wel als romantisch.

Bovendien slaapt 72% beter tijdens de campertrip. Bijna driekwart (71%) van de ondervraagden zegt minder vaak onrustig te dromen. Bijna de helft (47%) van hen staat vroeger op dan normaal, 30% juist later. Saillant detail: dertien procent van de camperstellen stapt ‘s nachts uit bed om samen een bezoekje te brengen aan het verderop gelegen toiletgebouw…