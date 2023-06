Glazen kroon voor oudste wolkenkrabber van Europa

Boerentoren in Antwerpen al bijna 100 jaar omstreden

De allereerste echte wolkenkrabber van Europa? Die staat in België. Om precies te zijn aan de kop van de Meir in het centrum van Antwerpen. Het fraaie gebouw in art deco-stijl, genaamd de Boerentoren, dateert uit 1931. De eigenaar wil hem teruggeven aan de stad.