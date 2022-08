Deze Japanse semi-terreinwagens koop je voor 20.000 euro

Occasionselectie

Honda HR-V 2018 – heden

Deze cross-over imponeert, is het niet met de buitenzijde, dan wel met het riante interieur. De bagageruimte meet 470 liter, in deze klasse een record! Je profiteert bovendien van een ’slimme’ achterbank waarvan je niet alleen de rugleuning kunt omklappen, maar ook de zitting. Reken op een verbruik van 1 op 14. De merkdealer in Apeldoorn heeft voor € 19.950 een zwarte ’Comfort’-uitvoering staan (2019, 91.000 km).

Mazda CX-3 2018 – heden

Mazda CX-3

Mazda monteerde een 2.0-liter benzine-exemplaar dat weliswaar minder vermogen levert, maar veel trekkracht. De flinke CX-3 heeft een gunstig praktijkverbruik: 1 op 15. Voorin staan twee prima stoelen, maar het relatief kleine instrumentarium vraagt gewenning. De bagageruimte heeft slechts 350 liter inhoud. Bij een autobedrijf in Otterlo vinden we voor € 19.995 een metallic rode ’Dynamic’ (2018, 33.000 km).

Mitsubishi ASX 2016 – 2019

De ASX is net ruim genoeg voor vier volwassenen. De voorstoelen zitten prima. Het interieur is opgetrokken uit zwart plastic. De bagageruimte heeft een voor dit type auto gangbare inhoud van 419 liter. De ASX is uitsluitend geleverd met een 1.6-liter benzinemotor waarmee je gemiddeld 1 op 12 haalt. Bij de Mitsubishi-dealer in Venlo stuiten we op een rijk uitgeruste ’Connect Pro’ (2019, 52.000 km) voor € 19.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Honda HR-V

Honda HR-V

Voor de Wegenwacht zijn dit saaie auto’s; er gaat bijna nooit iets mis. Er is één euveltje dat weleens voorkomt. Als er te hard tegen de stoeprand wordt gereden, onderbreekt de Honda uit veiligheidsoverwegingen de brandstoftoevoer, in de overtuiging dat de cross-over bij een aanrijding betrokken is geraakt. Met een druk op een verstopte schakelaar helpt de Wegenwacht.

Mazda CX-3

Kwalitatief is de CX-3 een echte Mazda, oftewel een onverstoorbare personenwagen. Dat is des te knapper als je bedenkt dat deze Japanners het altijd net even anders doen dan de rest. Die unieke vondsten gaan in ieder geval niet ten koste van de betrouwbaarheid.

Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX

Op de dynamo van de ASX zit een regeleenheid die bepaalt of de dynamo al dan niet moet laden. Doel is de capaciteit van de accu steeds op 80 procent te houden. Een enkele keer werkt die regeleenheid niet. Vervolgens wordt de accu leeggetrokken en moet de Wegenwacht starthulp verlenen. Als ze er toch zijn, wordt die regeleenheid meteen losgetrokken.

Ons advies

Deze drie Japanse topproducten hebben elk hun sterkere kanten.

Als je aan het bijzondere uiterlijk kunt wennen, gaat de voorkeur uit naar de riante Honda, ondanks de hoge kilometerstand van dit betreffende exemplaar.

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests