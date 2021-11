Boerenkool masseren: waarom zou je dat doen en hoe doe je dat?

Het is misschien verleidelijk om het masseren van de boerenkool over te slaan tijdens het koken, maar het is toch aan te raden om het wel te doen. Dat geldt vooral als de kool de basis is van een salade.

Maar waarom masseer je boerenkool nou eigenlijk? Boerenkool, ook wel kale genoemd, heeft door de vrij harde vezels die erin zitten een vrij grove structuur. Zodra je de kool masseert, worden die vezels gebroken. Dat zorgt niet alleen voor een zachtere textuur, maar ook voor een betere smaak.

Dit is zelfs te zien aan de kool: gemasseerde boerenkool is donkerder en voelt meer zijdeachtig aan als je ‘m hebt gemasseerd. Een massage van een paar minuten is ideaal.

Boerenkool masseren met de hand

De bekendste manier om boerenkool te masseren is gewoon met de hand. Scheur of snijd hiervoor eerst de bladeren van de stelen af en doe die in een kom, eventueel al in wat stukjes gescheurd. Voeg hier een scheutje olijfolie en wat zout aan toe en begin dan met masseren.

Je kunt de kool kneden, zoals je met brood zou doen, maar ook een paar bladeren tegelijk tussen je handen wrijven en dat steeds herhalen.

Met de mixer

Geen zin om zelf zoveel moeite te doen? Boerenkool kun je ook masseren met een mixer! Het is dan wel belangrijk om de koolbladeren eerst wat kleiner te snijden, anders kan je mixer het waarschijnlijk niet aan. Gebruik ook hierbij een scheutje olijfolie en wat zout.

Overigens is deze hack niet helemáál perfect. Je kunt er namelijk alleen kleine hoeveelheden boerenkool tegelijk mee masseren. Best lastig als je een gezonde salade wil maken voor veel eters, maar het is het proberen waard!