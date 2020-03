Recept van de dag: kipfiletsalade

Waterkers, spinazie, postelein, alle jonge bladgroente is goed voor deze salade. Zelfs een witlof. Overigens, hamsteraars, witlof kan je wekenlang in de groentelade goed houden.

Nodig voor twee personen:

Voor de bouillon:

• 1 stengel bleekselderij

• 2 blaadjes laurier

• 7 peperkorrels

• 1 kleine ui in kwarten

• 2 kipfilets

Verder:

• 2 handjes spinazie of andere verse bladgroente

• 1 flinke pluk rucola

• ½ appel in reepjes

• 1 rode peper, in ringen

• 1 eetl gedroogde tomaat, fijngesneden

• 2 eetl olie

• appelazijn

• zout en peper

Bereiding

Neem kipfilet. Zet water op, met een blaadje laurier, een ui in kwarten, een beetje bleekselderij en wat peperkorrels. Breng aan de kook, vijf minuten zachtjes koken, schuif er voorzichtig de kipfilet in, laat weer aan de kook komen, weer vijf minuten, draai uit en laat zo staan. Tot het kippenvlees is afgekoeld. Haal het vlees uit de bouillon. De bouillon is voor morgen.

Snij de filet in blokjes, of pluk het, nog lekkerder. Maak een salade van je bladgroente, rucola, appelschijfjes, rode peper in ringen, fijngesneden gedroogde tomaten op olie, scheutje van die olie en appelazijn. Met een flard zout, flink met de peper. Paar druppels groene tabasco. Geroosterd zuurdesembrood. Klaar toch?