Gratis vliegtickets voor medewerkers in de zorg

Dag en nacht staan verpleegkundigen en verzorgenden klaar voor iedereen die zorg nodig heeft. Om hen te bedanken geven de vliegtuigmaatschappijen een aantal gratis vliegtickets weg.

Qatar Airways

Qatar Airways biedt twee retourtickets aan voor zorgmedewerkers. De actie ging in op de 'Internationale Dag van de Verpleging' en zal vandaag sluiten (18 mei om 22.59 uur). Artsen, verpleegkundigen, paramedici, apothekers, laboranten en klinisch onderzoekers kunnen zich registreren via www.qatarairways.com/ThankYouHeroes. Via een formulier ontvangen ze een unieke promotiecode. Let wel op: wie het eerst komt, wie het eerst maalt…

KLM

Ook deze vliegmaatschappij van eigen bodem heeft een leuke actie bedacht. Twee retourtickets naar een zelfgekozen Europese bestemming, voor duizend verpleegkundigen en verzorgenden (zowel V&VN-leden als niet-leden) en aanhang. Dat is wat Flying Blue, het loyaliteitsprogramma van KLM, en haar twee miljoen leden willen doneren als uiting van dankbaarheid voor het harde werk in deze coronatijd. Daarnaast is er voor Flying Blue-leden de mogelijkheid om Miles te doneren als dank aan de duizenden verpleegkundigen en verzorgenden en hun partners.

Ook hier worden de tickets via de site van V&VN verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Om iedereen een eerlijke kans te geven, zijn er de komende dagen drie momenten waarop je mee kan doen in de race voor twee tickets, te weten:

Woensdagavond 20 mei vanaf 20 uur (link komt kort voor 20.00 uur online)

Vrijdagochtend 22 mei vanaf 10 uur (link komt kort voor 10.00 uur online)

Maandagmiddag 25 mei vanaf 15 uur (link komt kort voor 15.00 uur online)