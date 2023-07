Proost! Zo maak je zelf een lekkere margarita

Nodig:

50 ml tequila

25 ml limoensap

20ml triple sec

2 limoenpartjes

Bereiding:

Strooi een paar theelepels zout over het oppervlak van een klein bord of schoteltje. Wrijf een partje limoen langs de rand van een tumblerglas en dompel het vervolgens in het zout zodat de hele rand is bedekt. Vul een cocktailshaker met ijs en voeg dan de tequila, limoensap en triple sec toe. Schud totdat de buitenkant van de shaker koud aanvoelt. Zeef de mix in het voorbereide glas over ijsblokjes. Serveer met een partje limoen.