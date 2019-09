Lezersreacties: vakantiefoto’s direct in album

Ik moet bekennen dat mijn vakantiefoto’s altijd op de smartphone blijven staan. Mijn laatste vakantiealbum dateert uit 2013. Dat doet u toch heel anders, blijkt uit de reacties. Of het nou wordt uitgeprint of online, de reisfoto’s worden fanatiek bijgehouden.

Tamara de Kruijs schrijft dat ze direct na thuiskomst een selectie van de leukste kiekjes maakt. Voorheen plakte zij de foto’s nog zelf in een boek, tegenwoordig kun je een album eenvoudig online maken en laten bezorgen. De Kruijs: „Dit jaar gingen we voor het eerst niet op vakantie, maar kregen we toch weer het vakantiegevoel door alle fotoboeken nog eens even uitgebreid samen door te nemen.”

Tegenwoordig zijn er apps en andere handige programma’s om zelfs al tijdens het reizen de foto’s op te slaan. Zo gebruikt Rianne Vos de app Polarsteps, waarmee je niet alleen je de route van je reis nauwkeurig vastlegt, maar ook gelijk je foto’s in een album stopt.

Hoe je de vakantiefoto’s ook bewaart, het selecteren van de mooiste foto’s blijft een tijdrovend karwei. Maar dat moet je er volgens de meeste lezers voor over hebben. Monique Fidom: „Omdat ik zoveel foto's maak, stop ik die tijdens de vakantie al in mapjes op mijn laptop. Eenmaal thuis maak ik nogmaals een selectie. Het is veel werk, maar dat is het me zeker waard.”

Fotoboek

Onder water, aan het strand of hangend aan een zipline: je kunt het zo gek nog niet bedenken of mijn vrouw en ik maken er foto’s. We hebben in Australië meer dan 3500 foto’s genomen. Thuis gaan we selecteren: goed of niet goed. Om er vervolgens een fantastisch fotoboek van te maken.

Leo Verkerk

Digitaal

Ik maak van iedere vakantie en weekendjes weg een digitaal album. Ik zoek de mooiste foto’s uit en plaats ze in een digitaal boekje. Je kunt kiezen wat voor indeling je wilt, hoeveel foto’s per pagina en je hebt verschillende leuke achtergronden. Het kijkt zoveel gezelliger in een fotoboek.

Aafje van der Wiel

Verzamelen

Van alle personen die mee zijn geweest op vakantie vraag ik na afloop de foto’s. Via het programma Dropbox worden deze automatisch bewaard en van de leukste kiekjes maken wij een album. Bijvoorbeeld bij albelli.nl

Regelmatig scrollen wij nog door de fotomappen die terug gaan tot wel 17 jaar geleden. Daarvoor daarvoor plakten we alles in een album.

Evelyn Sepanian

Details

Na elke vakantie laat ik een groot fotoboek afdrukken. Ik kies vaak de leukste foto’s uit, maar het mag niet ten koste gaan van onze belevenissen: ook minder gelukte foto's komen erin. Ik let op details in de vakantie, dus niet alleen dat mooie uitzicht, maar ook gekke straatnaambordjes of typische voordeuren.

Monique Fidom

Schijf

Na mijn terugkeer zetten we alle foto’s op een dvd met meerdere albums. De kwaliteit is prachtig en we hebben er veel plezier van om ze zo nu en dan terug te kijken.

Corrie ten Broeke

Bonnetjes

De vakantiekiekjes plak ik in een bulletjournal. Compleet met bonnetjes, entreekaartjes en een verslag van wat we die dag hebben gedaan.

Diana Janssen

