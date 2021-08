Dit kun je beter niet aantrekken als je muggen op afstand wil houden

Volgens de Muggenradar van Buienradar gaan we woensdag meer last krijgen van muggen. Het is slim om dan iets langer na te denken over wat je aantrekt.

Dat je het beste lange mouwen en een broek met lange pijpen kunt dragen om te voorkomen dat je wordt gestoken door muggen, hoeven we je vast niet meer te vertellen. Maar wat nou als het snikheet is (op je vakantiebestemming) en je liever korte mouwen en korte broeken of jurkjes draagt?

Bekijk ook: 5x zo kom je van irritante zomerbeestjes af

Jim Frederick van de Amerikaanse National Pest Management Association zegt tegen Huffington Post dat je er dan goed aan doet om in ieder geval donkere kleding en drukke patronen in de kast te laten liggen. Muggen schijnen lichte kleuren namelijk minder goed te kunnen zien.

Ook is het volgens Frederick verstandig om geen parfum of sterk geparfumeerde verzorgingsproducten te gebruiken, want daar zijn muggen dol op.

Goed om te weten: muggen zijn vroeg in de morgen en rond het begin van de avond het meest actief.