Recept van de dag: echte sla met tonijn

Zoals bij sla, echte sla natuurlijk. “Botersla, Kropsla moet knappend vers zijn. Was in ijskoud water, slinger droog in een slamand, vouw de krop weer in model en stop in een plastic zak in koelkast. Blijft dagen vers.”

Vouw de krop weer in model, zo grappig. Leuk voor de zelf sla telers. Heb je toch schone sla in je groentelade.

Voor één keer, omdat het vakantie is, maar alleen als je belooft dat je goeie tonijn uit blik koopt, dus met alle keurmerken erop.

Nodig voor vier personen:

• 1 kropsla

• 12 zwarte olijven

• 2 hardgekookte eieren

• 8 ansjovisfilets

• 1 blikje tonijn (van de beste soort, Fish Tales bijvoorbeeld)

• 2 eetl azijn

• 6 eetl olijfolie

• zout, peper, suiker

• mosterdpoeder

Bereiden:

Pluk de sla in stukjes. Breek de uitgelekte tonijn met een vork in stukjes. Meng de sla, olijven, stukjes ei en ansjovis. Meng azijn, oliezout, peper, suiker en mosterdpoeder (of mosterd), giet over sla, schep voorzichtig om en zet op tafel. Stuk goed brood erbij. Heerlijk.

En nu een vraag: weet iemand wie Joanita Lee is? Inmiddels denk ik een pseudoniem. Maar van wie? Wie helpt? Ik kan niets over haar vinden. Ze verschijnt op het internet als co-auteur van een paar andere boeken maar dat alweer geen persoonlijke informatie. Wie weet het? f.wilbrink@telegraaf.nl