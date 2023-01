Gaat de kerstboom de deur uit? Vijf tips van Zamarra

1. Zet u de kerstboom aan de straat, plaats hem dan niet bij het groenafval. De hars van een kerstboom is niet te composteren.

2. U kunt de boom ook een tijdje laten drogen en er de tuinhaard mee aansteken. De asresten bevatten voedingsstoffen als kalium en kalk die u prima over de tuin kunt uitstrooien. De kerstboom binnen opstoken is overigens niet aan te raden; de harsdeeltjes kunnen voor extra roetaanslag in de schoorsteen zorgen.

3. Met kerstboomtakken kunt u planten in de border of kuipplanten tegen vorst beschermen. Of laat ze composteren op de composthoop.

4. Heeft u een kerstboom met kluit in huis? Dan kunt u ’m in de tuin planten. Laat de boom eerst een paar dagen in een koude ruimte acclimatiseren voordat hij naar buiten gaat en wacht met uitplanten op een vorstvrije periode.

5. U kunt de boom eventueel inleveren bij het kerstbomenasiel in Leiden waar hij op een kerstbomenveld komt te staan. Na Sinterklaas kunt u uw eigen boom weer ophalen tegen €12,50 asielvergoeding. Informatie: vrijgroen@ideewinkel.nl