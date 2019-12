In deze buitenlandse stad vieren we ’t liefst kerst

Londen is namelijk dit jaar de meest geboekte bestemming rond de feestdagen, zo blijkt uit onderzoek van Vliegtickets.nl. De Engelse hoofdstad steekt met kop en schouders boven de andere locaties uit de top 20 uit.

Opvallende tweede in de lijst is het Duitse Salzburg. Op zich geen wonder: de stad organiseert rond de feestdagen meer dan negentig evenementen rondom de enorme Salzburg Christmas Market die in de stad te vinden is. Ook Rome (derde plaats), Lissabon (vierde) zijn dit jaar populaire bestemmingen rond de feestdagen. Manchester sluit de top-5 af.

De volledige top 20:

Londen Salzburg Rome Lissabon Manchester Kopenhagen Dublin Edinburgh Genève Krakow Málaga Bangkok Barcelona Berlijn Budapest Faro New York Southampton Valencia Cancun