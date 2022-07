Dagrecept: Chocolade-notenrotsjes

Ik probeerde nog te achterhalen of dit ook echt is bewezen. Daar lijkt het wel op, al zoeken wetenschappers nog naar de precieze biologische verklaring hiervoor. Het leek me daarom leuk om iets met chocolade te doen op deze plek. Voor het maken van bonbons is er op deze plek te weinig ruimte, maar chocolade-notenrotsjes maak je in een handomdraai, en zijn bovendien ook heerlijk!

Dit recept komt uit De lekkerste chocoladegerechten (Parragon). Bekleed een bakplaat met bakpapier. Breek de witte chocolade in stukjes en smelt ze in een schaal boven zacht kokend water. Verkruimel de volkoren koekjes en roer de kruimels met de noten en de gember door de gesmolten chocolade. Schep volle theelepels van het mengsel op de bakplaat. Laat het chocolade-notenmengsel stollen.

Haal de rotsjes voorzichtig van het bakpapier. Smelt de pure chocolade en laat hem even afkoelen. Doop vervolgens de notenrotsjes in de chocolade en laat overtollige chocolade eraf druipen. Laat ze op het bakpapier hard worden. En zet alvast een heerlijk kopje koffie of thee.

Nodig voor 30 stuks:

- 175 g witte chocolade

- 100 g volkorenkoekjes

- 100 g noten naar keuze, bijvoorbeeld macadamia of amandel (gehakt)

- 25 g stemgember (gehakt, naar keuze)

- 175 g pure chocolade

- rozijnen (optioneel)