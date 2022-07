Last van wespen? Vijf dingen die je volgens Zamarra moet weten

1. In de maand augustus gaan de werksters uit een wespennest massaal op zoek naar zoetigheid en vlees. Precies wanneer wij ongestoord in de tuin willen zitten.

2. Je kunt ze wegjagen met sterke geuren. Wespen houden niet van wierook en citronellabranders, citroenschijfjes, kruidnagels en geraniums. Ik krijg vaak de tip om een schoteltje ammonia neer te zetten, maar dat vind ik zelf vreselijk vies ruiken.

3. Wespen zijn te vangen met een wespenval, verkrijgbaar bij het tuincentrum. Of maak zelf een val van een doorgeknipte plastic frisdrankfles. Vul de fles met een laagje siroop of suikerwater en zet de schenktuit op z’n kop in de fles. Wespen kunnen zo wel naar binnen maar niet meer terug.

4. Als je voortdurend wespen ziet vliegen, kan dat wijzen op een wespennest. Je vindt ze vaak op zolder, in de garage of schuur, maar ook in het gras in een oud muizen- of konijnenhol.

5. Probeer een wespennest niet zelf weg te halen en sluit het zeker niet af; schakel liever een ongediertebestrijder in.