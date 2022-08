Tuinvraag: wat is een goed alternatief voor een regenton?

Er bestaan inmiddels speciale schuttingen. Deze regenwaterschuttingen zijn verkrijgbaar in modules, aan te passen aan de grootte van de tuin. Een kraan kan worden aangebracht zodat het water op een gemakkelijke manier is te gebruiken. Ook kan de schutting worden uitgebreid met plantenbakken; het opgevangen water gaat dan direct naar de planten toe. Je kunt hem ook aan de regenpijp koppelen zodat bij hevige regen het riool wordt ontlast en juist het grondwater in de tuin wordt geholpen. Nog een bijkomend voordeel: het gebruik van drinkwater wordt minder, omdat je het immers niet hoeft te gebruiken voor het bewateren van gras en planten in de tuin.

Wel moet het je smaak zijn: het (veelal duurzame) kunststof heeft immers een andere uitstraling dan hout. Veel onderhoud vergt de schutting niet, behalve maandelijks het bladrooster schoonmaken.

Prijzen variëren: bij de bouwmarkt vind je twee elementen (een module heeft een afmeting van 90 x 25 x 90 cm) met een totale vulcapaciteit van 330 liter voor 459 euro.