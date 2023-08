Primeur Nederlandse onderzoekers: computer herkent syndroom kind via gezichtsscan

„Het computermodel bleek 37 syndromen juist te herkennen”, vertelt Lex Dingemans, onderzoeker van de afdeling Genetica. „Hiermee kan de dokter vaker de juiste diagnose stellen bij kinderen met een afwijking in een bepaald gen. Dat is van groot belang voor zeer zeldzame syndromen. Van sommige van deze syndromen zijn er wereldwijd namelijk maar een tiental individuen bekend.”

De innovatie biedt mogelijkheden voor nieuwe behandelingen specifiek toegespitst op deze genetische afwijkingen. „We hopen dat we deze kinderen in de toekomst een gepersonaliseerde therapie kunnen aanbieden”, aldus Lisenka Vissers, één van de onderzoeksleiders.

Het model zal op overigens geen diagnose stellen. Die verantwoordelijkheid blijft altijd liggen bij de behandelend arts, stellen de onderzoekers.

’Krachtig hulpmiddel’

Klinisch geneticus Bert de Vries: „Zie het als een heel krachtig hulpmiddel. We maken het computermodel vrij beschikbaar, zodat iedereen het kan gebruiken. Familieleden leven vaak vele jaren in onzekerheid. Zo hebben we laatst een syndroom vastgesteld bij een kind dat we vijftien jaar geleden voor het eerst onderzochten. Ook na zoveel jaar gaf dit duidelijkheid en heel veel rust voor de ouders en overige familieleden.”