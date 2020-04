Ooit vertelde de oma van een vriend me dat ze het jappenkamp had overleefd door stiekem pepers te laten groeien en te eten. Sindsdien denk ik: elke dag een peper door het eten. En zelf sambal maken.

Nu ga ik niet naar de VS, uit principe na een akelige ervaring daar. Maar ik werd wel gevraagd om Tabasco te bezoeken. Op Avery Island in Louisiana. Tja, principes kunnen je danig in de weg zitten. Uiteindelijk kreeg ik wat zaadjes van de planten die ze daar voor tabasco gebruiken.

Dus tussen mijn boeken, op de planken achter me, op het volkomen ingebouwde bureau voor me, staan jonge peperplantjes. Nou, kiempjes, kan ik beter zeggen. Straks gaan die in de muurkas die ik nog moet bouwen, want hier kunnen ze niet blijven.

Leuk dat iedereen tegenwoordig met beeld belt. Kreeg ik mijn keurige Duitse zus aan de lijn. In haar studeerkamer, ze is een soort professor.

Wat stond daar tussen de aardrijkskundefolianten? Haha, kleine potjes met kleine plantjes. „Tomaten”, riep ze schaterend. Oh, ja, tomaten... gauw zaaien.

