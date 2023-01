Stress vanwege een deadline? Neem eerst even een pauze!

Nou nee, niet als we de Amerikaan Bruce Y. Lee, hoogleraar Gezondheidsmanagement aan de Stadsuniversiteit van New York, moeten geloven.

Het lijkt logisch om meteen alles op alles te zetten om je deadline te halen omdat elke minuut lijkt te tellen. Maar volgens Lee is het in veel gevallen juist belangrijk om even een pauze te nemen om rustig te kunnen beoordelen hoeveel tijd je precies nodig hebt voor de taak. Volgens Lee kan het namelijk zomaar meer tijd zijn dan je in eerste instantie dacht.

„Als er taken zijn die de volgende dag of zelfs nog later moeten gebeuren, dan kun je minstens eerst een half uur pauze nemen voordat je begint”, zegt Lee op de website Psychology Today. „Een pauze is vaak nodig om het grotere plaatje helder te kunnen zien. Je hebt misschien de neiging om meteen supergefocust aan het werk te gaan, maar daardoor kun je het grotere plaatje uit het oog verliezen.”

Even op de pauzeknop drukken en eerst het hoofd leeg maken voordat je aan de slag gaat, is dus volgens Lee veel effectiever dan als een kip zonder kop aan de slag gaan. „Als je jezelf voldoende tijd geeft om een strategie te bepalen en prioriteiten te stellen, dan voorkom je dat dat je fouten maakt.”