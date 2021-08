Recept: coquilles Osaka-stijl (van chef-kok Cas Pikaar)

Beurre blanc

1 l witte wijn

200 ml visfond

2 sjalotten

4 peperkorrels

1 blaadje verse laurier

50 ml witte wijnazijn

sap van 1 limoen

500 gr gezouten roomboter

10 gr kristalsuiker

30 gr bonito flakes

Doe wijn, visfond, grofgesneden sjalotten, peperkorrels, laurier, azijn en limoensap in een flinke pan en kook in tot 1/5. Monteer vocht met ijskoude klontjes boter en voeg na het emulgeren suiker en bonito flakes toe. Laat de saus 2 uur trekken op ca. 70 graden en passeer door een fijne bolzeef.

Vinaigrette

100 ml bieslookolie

10 ml ponzu

5 ml dashi-extract

10 ml sushi-azijn

Meng alle ingrediënten met elkaar tot een vinaigrette.

Espuma

2 flespompoenen

1 eetl olijfolie

1 tl kerriepoeder

2 knoflooktenen

150 ml sushi-azijn

½ blik gecondenseerde melk

100 ml melk

50 gr roomboter

peper & zout

Schil pompoenen en besprenkel royaal met olie, zout, peper, kerriepoeder en geraspte knoflook. Pof de pompoenen 2 uur op 150 garen in de oven tot ze goudbruin van buiten en zalvig van binnen zijn. Draai warme pompoenen samen met azijn en gecondenseerde melk in de keukenmachine of blender tot een gladde crème en breng op smaak met peper en zout. Meng pompoencrème met melk en roomboter en verwarm voorzichtig tot alles is opgenomen in de crème. Schep deze massa in een spuitzak.

Kruidenboter

250 gr geklaarde gezouten roomboter

1 banaansjalot

½ bosje bieslook

Verwarm geklaarde boter tot 80 graden, voeg gesnipperde sjalot en gehakte bieslook toe en laat even trekken.

Edamame

50 gr verse edamameboontjes

Plop boontjes uit hun peul en ontdoe van schilletje (dubbbeldoppen)

Garnering

1 Granny Smith appel

2 witpuntradijsjes

Snijd appel in dunne plakjes en steek uit met een stekerring. Leg op ijswater met limoensap. Snijd radijsjes in dunne plakjes en leg deze op ijswater zodat ze mooi opkrullen en krokant worden.

Coquilles

8 handgedoken Noorse coquilles

1 eetl arachide-olie

20 gr roomboter

1 fijngehakte knoflookteen

peper & zout

Steek coquilles uit hun schelp, ontdoe van baard en sluitspier en was ze 3 keer in ijskoud water. Dep droog tussen doeken. Laat een koekenpan walmend heet worden en bestrooi coquilles aan beide zijden met fijn zout en fijngemalen witte peper. Doe een drupje arachide-olie in de pan en bak coquilles aan een kant hard aan tot ze goudbruin zijn.

Zorg ervoor dat de pan niet te veel hitte verliest zodat de suikers in de coquille een mooie maillard-reactie ontwikkelen. Als de coquilles goudbruin aangebakken zijn voeg je een klontje roomboter toe en wat knoflook. Bedruip ongebakken zijde van de coquilles met bakvet totdat boter bruin kleurt. Haal coquilles vervolgens uit de pan en bedruip met de gewelde sjalottenboter. Laat ca. 1 min. rusten. Snijd de coquilles doormidden zodat je mooi partjes krijgt en hussel nog een keer door de boter.

Afwerking

2 eetl bonito flakes

rasp van 1 limoen

2 eetl korianderblaadjes of jonge korianderscheuten

Verdeel coquilles over 4 borden en schep sojaboontjes ertussen. Besprenkel royaal met vinaigrette. Spuit een dopje espuma midden in het bord en besprenkel deze met bonito flakes. Verdeel radijs en appel over het gerecht. Verwarm beurre blanc tot 80 graden en klop met staafmixer tot een lobbige schuimige massa. Schep deze saus over het geheel en garneer met bonito flakes, limoenrasp en jonge korianderscheuten.