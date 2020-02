Recept van de dag: stroopwafeltaart

Nodig voor een zeldzame taart:

• 5 stroopwafels voor de bodem

• 4 eetlepels karamelsaus

• 250 ml slagroom

• 1 theel maïzena

• 150 gram monchou

• 1-2 zakjes vanillesuiker

• 3-4 stroopwafels voor bovenop

• 10 druppels rum

Bereiding:

Begin met het maken van de bodem. Verkruimel daarvoor vijf stroopwafels. Doe er karamelsaus bij. Roer door elkaar en doe in de springvorm bedekt met bakpapier. Een dun laagje bloem erover is ook een goed idee. Echt doen want je krijgt het nooit meer los van de bakvorm. Druk goed aan.

Klop de slagroom extra stevig met maïzena. De truc is dat je het pas toevoegt als de slagroom al goed dik is. Meng met de monchou. Eerst monchou prakken, als het losser geworden is de slagroom erbij. Voeg meteen de vanillesuiker toe. Schep het monchou-slagroom mengsel op de stroopwafelbodem en strijk het geheel mooi glad.

Verkruimel weer 4 stroopwafels en strooi dat over de vulling. Paar druppels rum er over. Nu de koelkast in. Een uurtje, dan is je zeldzame taart wel stevig. Van harte schrikkeljarigen!